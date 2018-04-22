ارتفاع مبيعات التجزئة الإلكترونية في الصين خلال الربع الأول من العام

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد أن مبيعات التجزئة على شبكة الإنترنت في الصين ارتفعت خلال الربع الأول من العام.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" عن جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة قوله إن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بلغت 5ر1 تريليون يوان (5ر238 مليار دولار) خلال أول ثلاثة أشهر من العام، بارتفاع بنسبة 4ر34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومثلت مبيعات التجزئة الإلكترونية 1ر16% من إجمالي مبيعات التجزئة خلال الربع الأول، بارتفاع بنسبة 7ر3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويشار إلى أن نسبة نمو مبيعات التجزئة الإلكترونية كانت أعلى بكثير من المبيعات في المحال والمراكز التجارية.

وارتفعت مبيعات التجزئة للبضائع الاستهلاكية في الصين بنسبة 8ر9 % لتصل إلى 9 تريليون يوان خلال الربع الأول من عام .2018

ويشار إلى أن الاستهلاك أصبح القوة الاقتصادية الرئيسية الدافعة للصين، وساهم في تحقيق نسبة 8ر77% من النمو الاقتصادي خلال الربع الأول، مقارنة بـ 8ر58% خلال نفس الفترة من عام .2017