مؤسسة النقد توجه إنذار نهائي لـ "أكسا التعاونية" وتطلب خطة عمل تصحيحة خلال 20 يوم

أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني أنها استلمت بتاريخ 03-08-1439 هـ خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (391000085428) وتاريخ 03-08-1439 هـ المتضمن إنذاراً نهائياَ في شأن ما لاحظته المؤسسة بخصوص عدم فعالية النظام التقني لإدارة المطالبات و النظام الآلي للشكاوى مما أدى الى تجاوز الشركة للمدة النظامية في تسوية المطالبات و التأخر بالإقرار للعميل بتلقي الشكاوى .

وقد طلبت المؤسسة من الشركة تزويدها بخطة عمل تصحيحية للموافقة عليها خلال (20) يوم عمل من تاريخ هذا الخطاب وفي حال عدم إتمام ذلك خلال المدة المحددة ، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة، وذلك وفقا لما نصت المادة التاسعة عشر من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وتؤكد الشركة قدرتها وحرصها التام على استيفاء كافة المتطلبات النظامية والالتزام بها قبل الموعد المحدد من قبل المؤسسة.