رغم التقلبات .. العملات الرقمية تقفز 70 مليار دولار في أسبوع

قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال جلسات الأسبوع الماضي بنحو 70 مليار دولار، وذلك بعد موجة من التذبذب تسببت في انهيارات في قيم العملات الرقمية وتذبذب شديد فيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه مكتب النائب العام لولاية نيويورك الأمريكية خطابا إلى 13 منصة شهيرة من منصات تداول الـ "بيتكوين"، وغيرها من العملات المشفرة، يطلب منها إمداده ببعض المعلومات والحقائق، التي يجب على المستثمرين والمتعاملين في الـ "بيتكوين" الإلمام بها، فيما وصف بأنه أكبر تحقيق تجريه السلطات الأمريكية حول تلك السوق حتى الآن.

ووفقا لـ"العربية"، ربحت العملات الرقمية منذ تعاملات الأحد الماضي وحتى تعاملات صباح أمس، نحو 68.9 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 21.2 في المائة بعدما قفزت من مستوى 323.8 مليار دولار إلى مستوى 392.7 مليار دولار.

وارتفع سعر عملة "بيتكوين" التي تعد الأكثر قوة وانتشارا في سوق العملات الرقمية بنسبة 10.32 إلى مستوى 8931 دولار مقابل نحو 8095 دولارا في تعاملات الأحد الماضي رابحة نحو 836 دولارا.

وقفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 10.4 في المائة رابحة نحو 14.3 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 137.4 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 151.7 مليار دولار في تعاملات صباح أمس، لتستحوذ بذلك على نحو 20.75 في المائة من إجمالي مكاسب سوق العملات الرقمية في أسبوع.

وصعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 20.93 في المائة إلى 618 دولارا مقابل نحو 511 دولارا في تعاملات الأحد الماضي رابحة نحو 107 دولارات.

وزادت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 50.3 مليار دولار إلى مستوى 21.2 مليار دولار رابحة نحو 10.9 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 21.66 في المائة.

وصعدت عملة "ربيل" بنسبة 42.18 في المائة مرتفعة من مستوى 0.64 دولار إلى مستوى 0.91 دولار رابحة نحو 0.27 دولار.

وصعدت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 42.4 في المائة رابحة نحو 10.7 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 25.2 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 35.9 مليار دولار في تعاملات صباح أمس.

وحققت عملة "بيتكوين كاش" ارتفاعات قياسية بعدما قفزت بنحو 51.7 في المائة إلى مستوى 1141 دولارا مقابل نحو 752 دولارا مضيفة 389 دولارا.

وقفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 52.3 في المائة رابحة نحو 6.7 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 12.8 مليار دولار إلى مستوى 19.5 مليار دولار.

كما قفزت عملة "ليتكوين" بنسبة 20.3 في المائة إلى مستوى 154 دولارا مقابل نحو 128 دولارا رابحة نحو 26 دولارا. وبلغت مكاسبها الإجمالية نحو 1.5 مليار دولار مرتفعة بنسبة 21.1 في المائة بعدما ارتفعت من مستوى 7.1 مليار دولار إلى نحو 8.6 مليار دولار.

أما عملة "أي.أو.إس" فقد قفزت بنسبة 36.5 في المائة رابحة نحو 3 دولارات بعدما ارتفعت من مستوى 8.2 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 11.2 دولار صباح أمس، وصعدت قيمتها السوقية بنسبة 38.46 في المائة رابحة نحو 2.5 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 6.5 مليار دولار إلى نحو 9 مليارات دولار.