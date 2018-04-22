390 ألف موظف في قطاع «الاتصالات والمعلومات» .. 57 % منهم أجانب

بلغ عدد الموظفين العاملين في مجال الاتصالات والمعلومات خلال العام الماضي 2017، نحو 389307 موظفين، يشكل الأجانب منهم نحو 57.4 في المائة.

واستحوذت الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نحو 56 في المائة من إجمالي العاملين بـ217502 موظف.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء -اطلعت "الاقتصادية" عليها- فإن عدد الأجانب بلغ نحو 223576 أجنبيا، وذلك مقابل 165731 موظفا سعوديا.

ويعمل نحو 99400 سعودي في شركات المعلومات والاتصالات الكبيرة، مقارنة بـ72400 موظف وافد يعملون في هذه الشركات.

وسجلت مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة النسبة الأعلى في عدد العاملين في مجال الاتصالات والمعلومات بما يقارب 64 في المائة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية. كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة "المولات" في المملكة على المواطنين والمواطنات.