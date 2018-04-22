«دار الأركان» راعيا ماسيا لمعرض الرياض للعقارات 2018

تشارك "دار الأركان" للتطوير العقاري في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني 2018م بصفتها الراعي الماسي وبأكبر مساحة عرض تزيد على 600 متر مربع، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل 2018م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، وتستعرض من خلاله أبرز مشاريعها العقارية ومنتجاتها السكنية المتميزة،

وتستعرض "دار الأركان" خلال مشاركتها مشروع "برج فلورنس حبي" في دبي بتصاميمه الداخلية الرائعة من روبرتو كافالي، الذي يتفرد بموقعه الاستراتيجي على قناة دبي المائية، ويتضمن شققا سكنية فاخرة ذات مصعد خاص، تشمل غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم وكذلك وحدات بنتهاوس بأربع غرف نوم. ومنفذين للمساحات التجارية الخاصة بالعلامة التجارية الراقية "روبرتو كافالي"، إضافة إلى صالة "روبرتو كافالي" الرياضية المزودة بأحدث التجهيزات، وحوض عصري للسباحة. كما تستعرض "دار الأركان" مشروع شمس الرياض في مدينة الرياض الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي وإطلالاته الساحرة على وادي حنيفة وتطوره "دار الأركان" ليمثل نموذجا للحياة العصرية المتكاملة لمجتمع سكني متكامل الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والترفيهية، إضافة إلى مشروع شمس العروس في مدينة جدة الذي تطوره "دار الأركان" كبيئة سكنية مثالية متكاملة الخدمات، ومشروع جمان في المنطقة الشرقية الذي يعد أحد أكبر المشاريع العقارية في المملكة، الذي سيتم تطويره على مساحة تفوق ثمانية ملايين متر مربع كمجتمع متكامل نابض بالحياة على الواجهة البحرية، إضافة إلى المركز التجاري "القصر مول" أحد أكبر المراكز التجارية في مدينة الرياض. كما تطرح "دار الأركان" خلال المعرض وحدات سكنية جاهزة للسكن والاستلام الفوري متنوعة بين فلل وشقق سكنية في مشروع باريزيانا الرياض الذي يتميز بتصميمه المعماري المتفرد بالمساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء والنافورات المائية والممرات المخصصة لممارسة رياضات المشي والركض، وساحات ألعاب الأطفال، والصالات الرياضية المخصصة للنساء والرجال، إضافة إلى فلل سكنية متنوعة التصاميم والمساحات في مشروع نعيم الجوار في المدينة المنورة. وقال يوسف بن عبدالله الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري "تأتي مشاركة "دار الأركان" في معرض الرياض للعقارات لهذا العام لاستعراض أهم مشاريعها العقارية والحلول السكنية التي تقدمها عبر مجموعة من المشاريع العقارية المتفردة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث نعرض برج فلورنس حبي في دبي في أول انطلاقة عالمية لـ "دار الأركان" خارج المملكة العربية السعودية، وكذلك نقدم منتجاتنا العقارية في السوق السعودية من خلال طرح مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية من الفلل والشقق السكنية في مدينة الرياض والمدينة المنورة، إضافة إلى استعراض مشاريعنا المستقبلية في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية". وأضاف الشلاش "تسعى "دار الأركان" للحفاظ على دورها الفاعل والمتواصل في إمداد السوق العقارية السعودية بالمنتجات السكنية ذات الجودة العالية ومواكبة الطلب المتزايد على منتجات القطاع العقاري خصوصا القطاع الإسكاني، وبما يسهم في معالجة الأزمة الإسكانية وإيجاد الحلول اللازمة لردم تلك الفجوة وتوظيف خبراتنا وإمكاناتنا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لزيادة نسبة تملك المواطنين المساكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030".

وأبان الشلاش أن مشاركة "دار الأركان" في معرض الرياض للعقارات تأتي حرصا من الشركة على استثمار كافة القنوات العقارية للتواصل مع المسؤولين والمستثمرين والشركات العقارية ومناقشة معوقات القطاع العقاري وسبل معالجتها وتطوير السوق العقارية، إضافة إلى فرص التواصل مع العملاء والتعرف على احتياجاتهم العقارية وتلبيتها".