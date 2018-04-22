«باناسونيك» تعرب عن تفاؤلها حيال آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت شركة "باناسونيك الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق" اليوم عن تمسكها بالنظرة التفاؤلية حيال آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وسعيها لتحقيق مزيد من النمو مع احتفالها بالذكرى السنوية المائة لتأسيسها.

وخلال اللقاء السنوي الإقليمي - اجتماع السياسات - الذي أقيم في دبي، أشار هيروكي سويجيما، المدير العام لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق، إلى إرث الابتكار الغني الذي تتميز به الشركة، كما قام بتوضيح الكيفية التي ستحافظ من خلالها الشركة على زخم النمو خلال عام 2018 وما بعده.

وقال سويجيما "لا تزال منطقة الشرق الأوسط تمثّل سوقا ووجهة استثمارية مهمة بالنسبة إلى شركة باناسونيك. وباعتبار أننا تمكنا من إثبات قوتنا وريادتنا خلال القرن الماضي، لقد قطعنا - دون أدنى شك - شوطا طويلا لإرساء مكانتنا الريادية المتطورة في مجال تكنولوجيا الأجهزة الإلكترونية. وبدعم من خبرتنا الممتدة عل مدار قرن من الزمن وقدرتنا على الابتكار المستمر، نثق بأن "باناسونيك" ستواصل لعب دور مهم في صياغة ملامح المستقبل في الوقت الذي تدخل فيه حقبة الأعوام المائة المقبلة من عملياتها التشغيلية، وذلك من خلال مواصلة السعي لتصميم وتصنيع المنتجات والحلول التي تتناغم مع سمعتنا المتمحورة حول دقة الصناعة اليابانية وجودتها العالية".

وأضاف سويجيما أن "باناسونيك" تركز بشكل كبير على الاستراتيجيات الرئيسية لأعمالها في المنطقة، ومن بينها تعزيز حضورها في الشرق الأوسط من خلال زيادة حضورها في الأسواق، فضلا عن إعادة تنشيط قيمتها المتميزة كعلامة يابانية عالمية رفيعة المستوى".

وتابع سويجيما "باعتبار أننا نسعى لتحقيق غاية وحيدة منذ تأسيس الشركة - وهي الحفاظ على مكانة عملائنا في جوهر أعمالنا - نتعهد اليوم بتمكينهم من خلال طرح منتجات جديدة تلبي احتياجاتهم المتغيرة على الدوام، وذلك بالتوازي مع السعي لفهم الاحتياجات الفريدة للأسواق المحلية، بما يمكننا من المساهمة في نموها وتطورها".

ومن خلال وضعها أسسا متينة تضمن نجاحها خلال العام المقبل، ستواصل "باناسونيك" تنفيذ حملاتها التسويقية التي تحمل شعار "صنّاع الجودة، بإتقان ياباني" من أجل إعادة إنعاش مكانتها كمرجع عالمي لمعايير المنتجات الأفضل ضمن فئتها، الحاملة لألمع الأفكار التقدمية. وستقوم الشركة خلال فترة قريبة بإطلاق حملة "رمضان والعيد"، التي ستسلط الضوء على أحدث وأفضل مجموعة من أدوات المطبخ ومنتجات الجمال والعناية الشخصية، مؤكدة بذلك تفوق منتجاتها من حيث التكنولوجيا والمزايا الفريدة.

وانسجاما مع التزامها الأكبر بتوفير "حياة أفضل وعالم أفضل" لعملائها، ستواصل الشركة طرح منتجات جديدة تتمتع بالجودة اليابانية الاستثنائية التي تعتبر الأنسب بالنسبة إلى المنطقة.

وتماشيا مع هذه الاستراتيجية، قامت "باناسونيك" خلال الفعالية باستعراض تقنياتها الجديدة وأحدث الطرازات وابتكارات المنتجات الجديدة التي تنسجم مع نموذجي الأعمال من الشركات إلى الشركات "B2B" ومن الشركات إلى المستهلكين "B2C". وتشتمل قائمة المنتجات التي كشفت عنها الشركة على كل من شاشة التلفزيون 4K PRO HDR ذات مقاس 77 إنشاً وشاشة التلفزيون TH-77EZ1000M العاملة بتقنية OLED ومكيف الهواءCS-C24TKF-2 المثبت على الحائط والقائم على تكنولوجيا التيارات الهوائية المتدفقة Jetstream والنظام الصوتي المتكامل SC-UA7GS-K وكاميرا LUMIX DC-GH5S عديمة المرايا وذات دقة C4K ونظام تنقية الهواء VXL95 وفرن المايكرويف المزود بتقنية العاكس المبتكرة NN-CD997 وفرامة اللحم MK-ZJ3500 والعصارة الجديدة DJ 31 والثلاجة متعددة الأبواب NR-F681GT XE .