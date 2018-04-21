التضخم السنوي بالجزائر يهبط قليلا في مارس إلى 4.6%

أظهرت إحصاءات رسمية اليوم السبت أن التضخم السنوي في الجزائر هبط إلى 4.6 بالمئة في مارس آذار من 4.9 بالمئة في الشهر السابق بعد تراجع طفيف في أسعار بعض المواد الغذائية.

ووفقا للبيانات التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار.

وهبطت أسعار الفاكهة اثنين بالمئة والدواجن 2.3 بالمئة والبطاطا (البطاطس) 1.7 بالمئة.

وتحاول الجزائر زيادة إنتاجها المحلي وخفض فاتورة الواردات في مسعى للتأقلم مع هبوط إيرادات الطاقة التي تعتمد عليها ميزانية الدولة بشكل كبير.

