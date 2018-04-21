نداء من الحكومة الأمريكية.. امتنعوا عن تناول الخس الروماني

دعت الحكومة الأمريكية المستهلكين إلى تجنب تناول الخس الروماني، وذلك بعد أن تسبب في تفشي بكتيريا معوية في ولايات عدة، وفق ما قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الاتحادية، الجمعة، أنها وسعت نطاق التحذير الطبي بشأن الخس الملوث، داعية المستهلكين إلى عدم تناول هذا النبات، الذي تبين أنه مصدر الإصابة ببكتيريا "الإشريكية القولونية" المسببة لأمراض عدة.

وكان التحذير السابق ينطبق فقط على الخس المفروم أو المخلوط مع سلطة.

وبحسب "سكاي نيوز" نقلا عن بيانات أمريكية رسمية، فقد أصيب 53 شخصا في 16 ولاية بالبكتيريا المعوية ، جرى إدخال 31 منهم إلى المستشفيات وتدهورت حالة 5 منهم لتصبح فشلا كلويا.

ولم يبلغ عن حدوث وفيات حتى الآن.

وقالت المركز إن الخس الروماني الملوث ربما يكون من منتوجات منطقة يوما بولاية أيرزونا الجنوبية، لذلك نصحت المراكز المطاعم ومتاجر التجزئة بعدم بيع أو تناول الخس الروماني من هذه المنطقة، مطالبة المزودين بتقديم خس من مناطق أخرى.

ولا يوضح ملصق المنتجات المكان الذي أنتجت فيه في الولايات المتحدة، لذلك دعت المراكز الطبية المستهلكين إلى التخلص من الخس في حال الشك من مصدره.

ورفعت سيدة في الستينيات من عمرها في ولاية نيوجرسي دعوى على شركة منتجة لهذا الخس، قائلة إنه تسبب بإصابتها ببكتيريا " الإشريكية القولونية.

وتؤدي "الإشريكية القولونية " إلى الإصابة بعدد من الأمراض مثل الفشل الكلوي وتسمم الدم والتهاب المسالك البولية، وغيرها من الأمراض.

لكن بعض الأنواع هذه البكتيريا يعيش بشكل طبيعي في أمعاء الإنسان والحيوان.

وأكثر الفئات عرضة للإصابة بهذه البكتيريا الضارة هم الأطفال الصغار وكبار السن، ويقول علماء إن سبب الإصابة بها عادة الماء والغذاء الملوثين.