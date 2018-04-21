البنك المركزي الصيني: نمو القروض العقارية بوتيرة أبطأ

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نمو قروض قطاع العقارات الصيني بوتيرة أبطأ في الربع الأول من العام الجاري، مع بقاء القيود الحكومية على الشراء في المدن الرئيسة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وأشار البنك المركزي الصيني، في تقرير له إلى أنه حتى نهاية الشهر الماضي، قامت المؤسسات المالية بتقديم قروض بقيمة 34.1 تريليون يوان ( 4ر5 تريليون دولار أمريكي) إلى القطاع العقاري، بارتفاع بنسبة 3ر20 بالمئة على أساس سنوي، حيث جاء النمو بنسبة 6ر0 نقطة مئوية أقل من المستوى المسجل في نهاية السنة الماضية.

أما بالنسبة للقروض الممتازة لمشتريات الأفراد فقد ارتفعت بدورها بنسبة عشرين بالمئة إلى86ر22 تريليون يوان، مستعيدة نسبة 2ر2 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي.

وتأتي نتائج البيانات المذكورة وسط مواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهود لكبح المضاربة العقارية، وخاصة في المدن الرئيسة.

كما تعمل الصين أيضا على تنفيذ آلية طويلة المدى لتنظيم العقارات لضمان إمدادات كافية من خلال مصادر متعددة، وتوفير دعم إسكاني من خلال قنوات متعددة وتشجيع كل من المشتريات السكنية والإيجار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة أن إجمالي القروض الممتازة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في البلاد قد وصل إلى 1ر25 تريليون يوان بنهاية شهر آذار/مارس الماضي، ما يشكل نسبة 7ر32 بالمئة من إجمالي القروض الكلية للشركات .