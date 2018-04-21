"البنك المركزي الأوروبي": من المحتمل الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى نهاية 2018

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، يوم الجمعة في واشنطن، إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى أواخر العام الجاري على الأقل.

وفي تصريح على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، قال دراجي، إن محافظي البنك المركزي الأوروبي ما زالوا يتوقعون الابقاء على أسعار الفائدة الرئيسية "عند مستوياتها الحالية لفترة من الزمن".

وقال من غير المرجح أن تحدث تغيرات في السعر حتى "تتخطى أفق صافي مشتريات الأصول من البنك المركزي الأوروبي"، والتي من المتوقع أن تستمر حتى سبتمبر على الأقل.

ويخطط البنك المركزي مواصلة شراء السندات بمعدل شهري قدره 30 مليار يورو (37.2 مليار دولار) حتى الخريف المقبل على أمل تأجيج تضخم أقوى، والذي لا يزال دون المستهدف .