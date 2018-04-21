غرفة الرياض: 598 وظيفة للسعوديين في قطاعات الأجهزة الطبية والنظارات والساعات

أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل عن توفر 598 وظيفة شاغرة في قطاع الأجهزة الطبية والنظارات والساعات، وسيتم استقبال الراغبين بهذه الوظائف يوم الخميس القادم. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري ان كبرى الشركات بهذه الأنشطة ستشارك في هذا الملتقى حيث ستعرض ( 598) وظيفة شاغرة في عدد من المجالات للجنسين موجهة للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم والثانوي ، مبينًا أن الوظائف لمهن (بائع، فني بصريات، صيدلي، مندوب دعاية، مندوب مبيعات، أخصائي بصريات، تأمين طبي، منسق اداري، اخصائي تسويق، خدمة عملاء)، وذلك استعدادا لتطبيق قرار توطين النشاط العام القادم . وأشار الشثري إلى أن تنظيم الغرفة لملتقى التوظيف في هذه الأنشطة يأتي امتدادًا لملتقيات التوظيف السابقة التي نظمتها الغرفة خلال الأسابيع الماضية والتي تم الإعلان عنها مسبقًا في وسائل الاعلام ، كما تمت مطالبة جميع الجهات بدعوة الباحثين عن العمل المسجلين لديهم لحضور ملتقى نشاط السيارات والدراجات النارية عرضت 623 وظيفة وتقدم لها عدد 199 باحثًا عن العمل ، وملتقى نشاط الأثاث المكتبي والمنزلي عرضت فيه عدد 600 وظيفة وتقدم لها عدد 178 باحثًا عن العمل من الجنسين ، وملتقى نشاط الأجهزة الكهربائية والالكترونية والأواني المنزلية عرضت فيه عدد 833 وظيفة وتقدم لها عدد 193 باحثأ عن عمل من الجنسين ، في إطار المبادرة التي تبنتها الغرفة لتمكين منشآت قطاعات الأعمال من تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بتوطين اثني عشرة نشاطاً مطلع العام القادم ، حيث ستتولى غرفة الرياض تنظيم ملتقيات توظيف بالتوالي لكل نشاط على حده. ودعا الشثري الباحثين عن العمل للحرص على حضور ملتقيات التوظيف المتتالية التي تنظمها غرفة الرياض والتي تعرض فيها فرص وظيفية متنوعة باجور لائقة ، مشيرًا إلى أن غرفة الرياض ستعرض على المنشآت المشاركة في الملتقى تدريب من يتم التعاقد معه من طالبي العمل تدريبا متخصصا بالنشاط حيث تم إعداد حقائب تدريبية متخصصة لكل نشاط من الأنشطة التي تم توطين منافذ بيعها.