واشنطن تحث صندوق النقد على اتخاذ موقف قوي ضد التجارة "غير العادلة"

طالبت الولايات المتحدة صندوق النقد الدولي باتخاذ موقف أقوى ضد الاختلالات التجارية والتجارة غير العادلة رغم معارضة الصندوق للحمائية.

وانتقد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "ممارسات التجارة العالمية غير العادلة" في بيان قدمه يوم الجمعة في اجتماع صندوق النقد الدولي الربيعي في واشنطن.

وقال منوتشين "إن ضمان أن تكون التجارة حرة ونزيهة ومتبادلة ستعزز التجارة العالمية وتدعم نموا أقوى وأكثر استدامة. وللمساعدة في دفع هذه الأهداف، ينبغي أن يكون صندوق النقد الدولي صوتاً قوياً لأعضائه من أجل تفكيك الحواجز التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من معظم البلدان، كما انه يواصل تكثيف انتقاداته للفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قد حذرت يوم الخميس الماضي من أن "التوترات التجارية" يمكن أن تسبب أضرارا طويلة الأمد على الاستثمار والنمو.

وقال الصندوق، ومقره واشنطن، الأسبوع الماضي إن العجز المتزايد في ميزانية الحكومة الأمريكية والذي من المرجح أن يزيد عن تريليون دولار سنويا - نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي - لن يؤدي إلا إلى توسيع الفجوة التجارية في البلاد.