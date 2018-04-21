مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن صحافي أمريكي مفقود في سوريا منذ 5 سنوات

أعلنت السلطات الفدرالية الاميركية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب اثر الصحافي اوستن تايس الذي اختفى في سوريا قبل اكثر من خمس سنوات.

وقدّم العرض مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، مؤكدا عدم علاقته ب"اي حدث معين".

وقد يكون تايس الصحافي الاميركي الوحيد المحتجز حاليا في سوريا التي اصبحت احد أخطر البلدان بالنسبة للمراسلين الحربيين.

واوضحت الشرطة الاتحادية الاميركية انه سيتم دفع المكافأة مقابل "المعلومات التي تؤدي مباشرة الى مكانه واسترداده والعودة الآمنة" للمراسل.

وأضافت ان كل من لديه معلومات عن الصحافي المفقود يمكنه ان يتصل بها عبر أحد عنواني بريديين الكترونيين او ان يتصل بأقرب سفارة او قنصلية اميركية.

وعمل تايس وهو صحافي مستقل مع "ماكلاتشي نيوز" و"واشنطن بوست" و قناة "سي بي إس" ، وغيرها من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة فرانس برس، و"بي بي سي" و"اسوشيتد برس".

وتم اختطافه في 14 آب/اغسطس 2012 قرب دمشق بعد ايام من عيد ميلاده ال31.

ورحبت منظمة مراسلون بلا حدود بقرار الأف بي آي. وقالت مارغو ايوين المسؤولة عن مكتب الولايات المتحدة في المنظمة الحقوقية المتخصصة في الدفاع عن الصحافيين "نأمل ان تشجع (هذه المكافأة) كل من لديه معلومة عن اوستن تايس على الادلاء بها".