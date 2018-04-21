انخفاض ملحوظ بـ 85 % في مضبوطات «الجمارك» للسلع المقلدة والمغشوشة

سجلت مضبوطات الهيئة العامة للجمارك للسلع المقلدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، انخفاضا ملحوظا بنسبة 85 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق 2017.

وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الجمارك، "إن الهيئة ضبطت 1.37 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة خلال الربع الأول بقيمة وصلت 36 مليون ريال، فيما بلغ عدد المحاضر التي جرى تسجيلها لهذه المضبوطات 502 محضر.

وأشار العيسى إلى تراجع هذه المضبوطات خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأول من العام السابق البالغ 9.34 مليون سلعة "أي بنسبة 85 في المائة"، بقيمة مالية 93.3 مليون ريال.

وبلغت محاضر الضبط خلال فترة الربع الأول من العام السابق نحو 1501، منها 8.1 مليون سلعة مرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وبلغت قيمة الواردات السعودية خلال العام الماضي 2017، نحو 504.4 مليار ريال، فيما سجلت قيمة الصادرات 166.6 مليار ريال في العام نفسه، وحافظت الصين على المركز الأول استيرادا وتصديرا، تلتها أمريكا في حجم الاستيراد والإمارات في حجم التصدير.

وجاءت أهم دول التصدير الصين والإمارات والهند وسنغافورة وتركيا والكويت وبلجيكا ومصر وماليزيا والأردن وباكستان والبحرين واليابان وأمريكا وعُمان وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وإسبانيا.

وأهم واردات المملكة خلال عام 2017، تصدرت أجهزة هاتف الشبكات الخلوية والجوال تليها السيارات والسبائك وقطع الغيار عامة ثم قطع غيار الطائرات والأرز.