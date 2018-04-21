هيكل الاقتصاد وسكان العالم واحد

عقب صدور التقرير النهائي لبرنامج المقارنات الدولية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 2017، ظهر اهتمام خاص بالرسوم البيانية التي تعرض نتائجه من أعداد وأرقام. ولتقديم شرح أكثر عمقا عن موضوع عنوان المقال الذي نتحدث فيه عن علاقة الاقتصاد بالسكان والتعداد ومفهومه. وسيكون حديثنا في هذا المقال عن إدماج ثلاثة أبعاد: نسبة السكان، ونصيب الفرد الحقيقي من إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

يخلص الحديث عن هيكل اقتصاد العالم وتوزيع سكانه استنادا إلى نتائج برنامج المقارنات الدولية 2011. وهو يدمج ثلاثة أبعاد لكل اقتصاد: نسبة السكان، ونصيب الفرد الحقيقي من إجمالي الناتج المحلي، ونسبته من إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي. ولا يظهر الرسم البياني توزيع الدخل لسكان العالم.

وقد تم ترتيب بلدان العالم حسب نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المحور الأفقي وعرضت في شكل مستطيل بياني. ويمثل عرض المقياس الأفقي نسبة كل بلد من سكان العالم. ويظهر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المحور الرأسي في شكل ارتفاع عمود كل بلد. ويظهر حجم اقتصاد كل بلد من حيث نصيبه من إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي بالمساحة في مستطيله وهو ناتج نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والسكان. ويعيش 72 في المائة من سكان العالم في بلدان تقل عن المتوسط العالمي لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

ويلاحظ أن خط المتوسط العالمي لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الحقيقية هو 13460 دولارا. ويظهر تقاطع خط المتوسطات مع المستطيلات التباين في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي حول العالم. فنحو 72 في المائة من سكان العالم يعيشون في بلدان تقل عن هذا المتوسط. ويحتسب متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بقسمة إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي على إجمالي عدد سكان العالم. بعبارة أخرى، فهو المتوسط المرجح لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لجميع البلدان، مع اعتبار عدد السكان هو العامل المرجح.

وتقع الولايات المتحدة، التي تحتل المركز الـ 12 كأكبر بلد من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، على أقصى اليمين. ولا يظهر في الرسم البياني البلدان الـ 11 الأكبر من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، لأنها تشكل معا ما يقل عن 0.6 في المائة من سكان العالم. وللهند والصين نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي، كما يظهر في مستطيليهما الضخمين لكن الرسم البياني يظهر أن هذا لا يعود إلى مستوى المعيشة لديهما كما يظهر من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الذي يقل عن المتوسط العالمي، بل بسبب النسبة الضخمة لعدد سكانهما إلى سكان العالم.