وفد من رجال الأعمال الجزائريين يزور المدينة الصناعية الثانية في الرياض

اطلع وفد من رجال الأعمال الجزائريين، على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وواقع البنية التحتية المهيأة فيها، والمنتجات التي تقدمها للصناعيين، من الحاضنات، والمصانع الجاهزة، و"واحات مدن" الملائمة لعمل المرأة.
ووقف الوفد الجزائري الذي يزور الرياض هذه الأيام للمشاركة في فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي الجزائري الثاني" المنعقد حاليا في الرياض، لدى زيارته اليوم عددا من الشركات الصناعية الكبرى في المدينة الصناعية الثانية في الرياض، على العمليات التشغيلية والإنتاجية، وتجارب "مدن" في مجال دعم ريادة الأعمال، وما توفره "مدن" من مزايا اقتصادية وحوافز جاذبة للمشروعات الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، والخدمات المساندة.
وتدارس الوفد مع إدارة "مدن" في المدينة الصناعية الثانية في الرياض، الفرص التي يمكن أن تقدمها الصناعات السعودية في شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الصناعي الجزائري، والدور الذي يمكن للخبرات السعودية أن تلعبه للإسهام في تقديم صناعات مكتملة وتحويلية ذات قيمة مضافة للسوق الجزائرية.
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