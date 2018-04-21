بنك البلاد ضمن أكثر العلامات التجارية رواجا في السعودية

تم اختيار بنك البلاد ضمن أكثر 100 علامة تجارية رواجا بالسوق السعودية حسب الدراسة التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بتكليف من صحيفة "الوطن"، حيث نظمت صحيفة "الوطن" حفلا لتكريم الشركات والمؤسسات الفائزة التي من ضمنها بنك البلاد برعاية وحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في يوم الأربعاء الموافق 18 نيسان (أبريل) 2018 بقاعة ليلتي في محافظة جدة.

وقد تم تسلم جائزة البنك من قبل عبد المحسن الملحم مدير قطاع التسويق والتواصل والمشرف العام على برامج المسؤولية المجتمعية في بنك البلاد، حيث صرح الملحم: "نفخر بحصول البنك على هذه الجائزة التي تؤكد انتشار العلامة التجارية لبنك البلاد كأحد أكثر البنوك الفاعلة، حيث نسعى بشكل مستمر للقرب من عملائنا ما ينعكس بالإيجاب على تعزيز الصورة الذهنية لعلامة البنك لدى العملاء الأعزاء، كما نقدم الشكر والتقدير للمشاركين كافة من المختصين والمسؤولين على هذه الدراسة التي تعطي دافعا قويا لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والاستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا التي تهدف إلى ارتباط العلامة التجارية للبنك بجميع المنتجات والخدمات والالتزام بجميع المعايير العالية في المصرفية الإسلامية" لتقديم مصرفية يرتاح لها البال.

يذكر أن بنك البلاد، يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد التي يتجاوز عددها 150 فرعا إضافة إلى خمسة مراكز مبيعات ذاتية في "الرياض وجدة والظهران وتبوك والخرج" تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، وفرع مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة الذي يعمل على مدار الساعة إضافة إلى أكثر من 179 مركزا لخدمات الحوالات المالية "إنجاز"، تدعمها شبكة أجهزة صراف آلي يتجاوز عددها أكثر من 850 صرافا آليا، وأحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل "البلاد نت" www.bankalbilad.com وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية. ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002 أو بواسطة جميع قنوات التواصل الاجتماعي عبر منصات تطبيقات "تويتر"، "فيسبوك"، "إنستجرام" و"لينكد إن" و"سناب شات"، وذلك خدمة لعملاء "البلاد" وتلبية لاحتياجاتهم المصرفية كافة.