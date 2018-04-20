تحسن ثقة المستهلك في تركيا خلال شهر أبريل الجاري

كشفت بيانات اقتصادية أن ثقة المستهلك في تركيا تحسنت بشكل طفيف في أبريل الجاري بعد تراجعها الشهر الماضي.

وذكرت هيئة الاحصاء التركية أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع من 71.3 نقطة في مارس إلى 71.9 نقطة الشهر الجاري.

وتراجع مؤشر توقعات الوضع المالي للأسر التركية من 90.6 نقطة في مارس إلى 90.2 نقطة الشهر الجاري.

كما تراجع المؤشر الفرعي للوضع الاقتصادي العام في تركيا من 1ر95 إلى 7ر94 نقطة.

وارتفع مؤشر توقعات عدد العاطلين عن العمل في تركيا بنسبة 4ر1 بالمئة من 5ر73 إلى 5ر74 نقطة. وبالمثل ارتفع مؤشر احتمالات الادخار من 26 إلى 2ر28 نقطة.