تغريم بنك "ويلز فارجو" الأمريكي مليار دولار في أمريكا

وافقت مجموعة "ويلز فارجو بنك" المصرفية الأمريكية على دفع مليار دولار للسلطات الرقابية الأمريكية لتسوية مخالفات المجموعة ضد العملاء الذين حصلوا على قروض تمويل عقاري وقروض سيارات. كان البنك قد حذر مساهميه في وقت سابق من احتمالات تغريمه في هذه القضية. وذكر مكتب حماية عملاء الخدمات المالية الأمريكي اليوم أن البنك سيدفع 500 مليون دولار للمكتب و500 مليون دولار لمكتب مراقبة العملة. كان موظفو "ويلز فارجو" قد فرضوا على عملاء قروض السيارات تأمين إجباري ورسوم لتثبيت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة. وقال "مايك مولفاني" القائم بأعمال مدير مكتب حماية عملاء الخدمات المالية "نقول منذ وقت طويل إننا سنطبق القانون وهذا هو ما حدث هنا". وستؤثر هذه الغرامة بأثر رجعي على أرباح "ويلز فارجو" خلال الربع الأول من العام الحالي. ووفقا للتسوية سيتم تعويض عملاء البنك الذين تضرروا من المخالفات. من ناحيته قال "تيموثي سلوان" الرئيس التنفيذي للبنك إن البنك يعمل منذ 2016 من أجل القضاء على الممارسات غير القانونية ومنع تكرارها في المستقبل.