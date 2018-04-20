تراجع صافي خسائر "إريكسون" في الربع الأول من 2018

تراجعت صافي خسائر شركة إريكسون السويدية لتكنولوجيا الاتصالات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت صافي خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام 700 مليون كرونر (83 مليون دولار) في تحسن عن نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغ حجم خسائر الشركة 10 مليار كرونر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بورج إيكولم إن "التحسن الذي حدث في هذا الربع السنوي يبعث على التشجيع، ويتعين القيام بمزيد من العمل".

وتراجعت المبيعات السنوية للشركة بنسبة 9 بالمئة إلى 43.4 مليار كرونر، ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 2 بالمئة عند تعديلها حسب تغييرات أسعار صرف العملة.

وتعرضت شركة إريكسون في السنوات الأخيرة لمنافسة حادة من جانب هواوي الصينية ونوكيا الفنلندية.