هجوم عاصف من مساهمي "شتاينوف" لتجارة الأثاث على الإدارة بسبب فضيحة الاحتيال

شن آلاف المساهمين الغاضبين في شركة تجارة الاثاث الألمانية الجنوب إفريقية "شتاينوف" هجوما عنيفا على الإدارة في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لاحتواء فضيحة كبرى للتلاعب في الحسابات .

عقدت الشركة وهي ثاني أكبر سلسلة متاجر أثاث في العالم بعد آيكيا السويدية جمعيتها العمومية السنوية اليوم الجمعة في أحد الفنادق بالقرب من مدينة أمستردام الهولندية، وتم بث الاجتماع مباشرة في مركز للمؤتمرات بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.

من ناحيته قال "هيثر سون" رئيس مجلس الرقابة على الشركة أمام حوالي 400 مساهم تجمعوا في أمستردام وكيب تاون إن الشركة تتعامل مع "أزمة حصص كبيرة.. استطيع القول إننا حققنا تقدما جيدا".

كان مجلس إدارة "شتاينوف" قد أعلن في 5 ديسمبر الماضي وجود مخالفات محاسبية تستوجب المزيد من التحقيقات، مع إقالة الرئيس التنفيذي "ماركوس يوسته" فورا".

وخلال 48 ساعة من إعلان الفضيحة فقدت الشركة أكثر من 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية.

طالب المساهمون الذين خسر الكثيرين منهم جزءا كبيرا من أموالهم بعد التراجع الحاد لسعر سهم الشركة في أعقاب الكشف عن فضيحة الاحتيال والتلاعب في الحسابات أواخر العام الماضي، إدارة الشركة بتقديم إجابات لأسئلتهم بشأن التحقيقات ومستقبل الشركة.

من ناحيته قال رجل الأعمال الجنوب إفريقي "يايندرا نيادو" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال اجتماع الجمعية العمومية في أمستردام إن "هذه أكبر كارثة استثمارية في تاريخ جنوب إفريقيا.. كل مكونات النظام المالي تحت المحاسبة: المراجعون المحاسبيون والسلطات الرقابية والبنوك. كلنا مصابون بالصدمة. إنها لم تؤثر فقط على بعض الأفراد الأثرياء وإنما على الآلاف من أفراد الطبقة المتوسطة والملايين من أعضاء صناديق التقاعد".

تأسست شركة "شتاينوف" عام 1968 على يد "برونو شتاينوف" ويطلق عليها غالبا اسم "آيكيا إفريقيا" وهي تبيع أثاث من 40 علامة تجارية في أكثر من 30 دولة في مختلف أنحاء العالم.

ويوجد مقر رئاسة الشركة في مدينة "ستيلنبوش" بالقرب من مدينة "كيب تاون" في جنوب إفريقيا.

وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق إجمالي حجم أعمال قدره 4.86 مليار يورو (6 مليارات دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو ما يقل بنسبة 5% عن الفترة نفسها من 2016.

يأتي ذلك فيما قالت "جمعية حماية حملة السندات" في ألمانيا إن فضيحة "شتاينوف" هي أكبر فضيحة في الأسواق الألمانية خلال 2017.