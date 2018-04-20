الفرنسي فينجر يعلن رحيله عن تدريب أرسنال الإنجليزي بعد أكثر من عقدين

قال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم إنه سيرحل عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم لينهي بذلك مشوارا استمر نحو 22 عاما قضاها في المنصب. وسيرحل فينجر (68 عاما) بذلك عن تدريب أرسنال قبل عام من انتهاء عقده الحالي مع النادي الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتأهب لخوض الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي. وأحرز أرسنال تحت قيادة فينجر لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات إلى جانب 7 ألقاب ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وقد حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس في كل من عامي 1998 و 2002. وقال فينجر في بيان نشره نادي أرسنال بموقعه على الإنترنت "بعد التفكير بعناية وإجراء مناقشات مع مسؤولي النادي، أرى أن نهاية الموسم هو الموعد المناسب لرحيلي (عن المنصب)".