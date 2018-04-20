"دويتشه بنك" يقوم بعملية تحويل مالي بقيمة 28 مليار يورو عن طريق الخطأ

قام مصرف "دويتشه بنك"، أكبر بنك في ألمانيا، بعملية تحويل مالي بقيمة 28 مليار يورو قبل عيد القيامة عن طريق الخطأ.

وقال متحدث باسم الشركة، التي جرى عملية التحويل من حسابها، اليوم الجمعة في فرانكفورت إن الأموال تحولت إلى حساب لدويتشه بنك لدى بورصة "يوريكس" للعقود الآجلة، وليس إلى حساب أحد العملاء.

وأوضح المتحدث أنه كان من المفترض تحويل أموال أقل من ذلك بكثير إلى الحساب البنكي.

ولم يذكر المتحدث حجم الأموال التي كان من المفترض تحويلها.

وذكر المتحدث أن شركته لم تتكبد خسائر جراء هذا الخطأ، لأنه تم التراجع عن عملية التحويل عقب دقائق قليلة من إجرائها، مضيفا أنه تم مراجعة أسباب حدوث الخطأ وبدء إجراءات لتجنب تكراره.

وحدث الخطأ خلال الأيام الأخيرة لرئيس مجلس إدارة الشركة المستقيل حاليا، جون كريان.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف "دويتشه بنك" يشهد حاليا إعادة هيكلة كبيرة على مستوى قياداته.