الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض بفعل عمليات بيع لأسهم التكنولوجيا

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اليوم الجمعة مع تضرر أسهم شركات التكنولوجيا جراء مخاوف من تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية، بينما ارتفعت أسهم القطاع المالي بفضل صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.1 بالمئة عند الإغلاق إلى 22162.24 نقطة. لكن المؤشر أنهى الاسبوع مرتفعا 1.8 بالمئة مواصلا مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي.

وسجلت شركات معدات أشباه الرقائق وصناعة المكونات الإلكترونية أداء دون أداء السوق بعد أن عدلت تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، إيراداتها المستهدفة للعام بأكمله إلى النطاق الأدنى لتوقعاتها السابقة بسبب ضعف الطلب على الهواتف الذكية.

وانخفضت أسهم طوكيو إلكترون 2.1 بالمئة وأدفانتست كورب 2.2 بالمئة، فيما تراجعت أسهم موراتا للتصنيع اثنين في المئة وتي.دي.كيه كورب 1.4 بالمئة وألبس إلكتريك 1.8 بالمئة.

لكن أسهم الشركات المالية المنكشفة على المنتجات المالية مرتفعة العائد مثل السندات الأجنبية استفادت من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفعت أسهم داي-إيتشي لايف للتأمين اثنين بالمئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.7 بالمئة.

وزاد مؤشر قطاع النقل البحري 2.5 بالمئة وتصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء بعد أن قفزت تكاليف الشحن الليلة الماضية.

وصعدت أسهم ميتسوي لاينز 4.1 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1751.13 نقطة.