"منظمة الصحة" توصي باختبار لقاح سانوفي لحمى الدنج قبل استخدامه

قالت منظمة الصحة العالمية إن لقاح حمى الدنج الذي تنتجه شركة سانوفي يجب استخدامه فقط بعد اختباره على أفراد لمعرفة إن كانوا قد تعرضوا للعدوى. وبعد اجتماع على مدى يومين في جنيف بسويسرا، أوصى خبراء من الأمم المتحدة أمس الخميس بإجراءات سلامة إضافية للعقار الذي يباع باسم دنجفاكسيا. وقال أليخاندرو كرافياتو رئيس المجموعة الإستراتيجية الاستشارية للخبراء المعنيين بالتلقيح في منظمة الصحة العالمية للصحفيين "لدينا الآن معلومات واضحة بأن اللقاح يحتاج إلى التعامل معه بطريقة أكثر أمانا بقصر استخدامه على أشخاص أصيبوا بالفعل بعدوى الدنج من قبل".

وأضاف "يستلزم ذلك خضوع الأفراد لاختبار من خلال نظام ليس متاحا حاليا لكننا نشعر أنه سيتم تطويره في السنوات المقبلة". وقالت سانوفي في بيان: "نحن واثقون من سلامة دنجفاكسيا وقدرته المثبتة على تقليل عبء حمى الدنج في بلدان يتوطن بها المرض". وأضافت "سنواصل العمل مع مجتمع الصحة العامة الدولي والبلدان المتوطن بها المرض لضمان أفضل استخدام للقاح". وحذرت شركة الأدوية الفرنسية في نوفمبر تشرين الثاني من أن دنجفاكسيا الذي حصل على موافقة في أواخر 2015 قد يزيد خطر الإصابة بحمى دنج حادة في بعض الحالات لدى الأشخاص الذين لم يسبق لهم التعرض للمرض.