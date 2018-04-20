كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا بشكل طفيف في آذار/مارس الماضي، للمرة الأولى خلال ستة أشهر.
وذكر مكتب الاحصاء الألماني أن معدل تضخم أسعار المنتجين ارتفع إلى 1.9 بالمئة في آذار/مارس الماضي مقابل 1.8 بالمئة في شباط/فبراير.
وكان التوقعات تشير إلى وصول المعدل إلى 2 بالمئة.
وباستثناء أسعار الطاقة، ارتفعت أسعار المنتجين في آذار /مارس بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
وارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 2.3 بالمئة في آذار/مارس مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.
وارتفع مؤشر اسعار الطاقة بنسبة 2.4 بالمئة، فيما زادت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4 بالمئة.
ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا بشكل طفيف الشهر الماضي
كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا بشكل طفيف في آذار/مارس الماضي، للمرة الأولى خلال ستة أشهر.
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