ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا بشكل طفيف الشهر الماضي

كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا بشكل طفيف في آذار/مارس الماضي، للمرة الأولى خلال ستة أشهر.

وذكر مكتب الاحصاء الألماني أن معدل تضخم أسعار المنتجين ارتفع إلى 1.9 بالمئة في آذار/مارس الماضي مقابل 1.8 بالمئة في شباط/فبراير.

وكان التوقعات تشير إلى وصول المعدل إلى 2 بالمئة.

وباستثناء أسعار الطاقة، ارتفعت أسعار المنتجين في آذار /مارس بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 2.3 بالمئة في آذار/مارس مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وارتفع مؤشر اسعار الطاقة بنسبة 2.4 بالمئة، فيما زادت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4 بالمئة.