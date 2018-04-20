«الخزانة» الأمريكية تعتزم بيع سندات بـ 96 مليار دولار خلال أسبوع

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 96 مليار دولار.
وبحسب "رويترز"، قالت الوزارة "إنها ستطرح سندات مدتها عامان بقيمة 32 مليار دولار، يوم الثلاثاء المقبل، وسندات مدتها خمس سنوات بقيمة 35 مليار دولار يوم الأربعاء المقبل على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 29 مليار دولار يوم الخميس المقبل".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد طرحت خلال الشهر الماضي سندات بقيمة إجمالية 92 مليار دولار، حيث شمل الطرح سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 28 مليار دولار، وسندات مدتها عشر سنوات بقيمة 21 مليار دولار وسندات مدتها 30 سنة بقيمة 13 مليار دولار.
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