السعودية تناقش تحديات الاقتصاد العالمي في اجتماعات «واشنطن»

يرأس محمد الجدعان، وزير المالية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تبدأ اليوم في واشنطن.

ويضم الوفد الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والمهندس يوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، وعددا من المختصين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.

وسيحضر وزير المالية اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى مناقشة جدول أعمال صندوق النقد الدولي لتعزيز أداء الاقتصاد العالمي.

كما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية موضوع التمويل المستدام لتحقيق التنمية المستدامة، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي، إضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، التي تم تبنيها في عام 2016، بما في ذلك استخدام موارد البنك بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية.

وعقد على هامش هذه الاجتماعات؛ اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يومي 19 و20 نيسان (أبريل) الجاري، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر تطورات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي المستدام والمتوازن والشامل والبنية التحتية كفئة أصول، ومستقبل العمل، وعدد من المواضيع الأخرى.

من ناحية أخرى؛ سيشارك وزير المالية، في الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع محافظي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم تسليط الضوء خلال هذا الاجتماع على الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتركيز على أهمية تعزيز النمو الشامل.