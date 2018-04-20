السوق الموازية تفقد 24 نقطة مع انخفاض قيم التداول 68 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.78 في المائة لتغلق عند 3167 نقطة فاقدة 24 نقطة. وانخفضت قيم التداول 68 في المائة بنحو 2.7 مليون ريال لتصل إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل 8.6 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 71 في المائة بنحو 151 ألف سهم لتصل إلى 61 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.37 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 62 في المائة بنحو 241 صفقة لتصل إلى 144 صفقة. وتراجعت خمسة أسهم مقابل ارتفاع سهمين، تصدر المتراجعة "أبو معطي" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 12.24 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.16 في المائة ليغلق عند 12.25 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال. بينما تصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 73 ريالا، يليه "ريدان" بنسبة 1.27 في المائة ليغلق عند 15.90 ريال. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 422 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 367 ألف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 145 ألف ريال.