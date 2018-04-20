الأسهم السعودية تخترق حاجز 8200 نقطة مدعومة بصعود النفط

زادت الأسهم السعودية من وتيرة الارتفاع لتخترق حاجز 8200 نقطة وتغلق عند 8277 نقطة بمكاسب 131 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. وجاء الإغلاق فوق حاجز المقاومة المتوقع 8170 نقطة وذلك لارتفاع النفط بشكل كبير في جلسة أمس الأول. وكانت السوق تنحسر فيها المكاسب في الجلسات الأخيرة مع تزايد عدد الشركات المتراجعة وظهور ضعف الاتجاه الصاعد إلا أن الارتفاع المتأخر في النفط يبدو أنه رفع من معنويات المتعاملين وزاد من شهية المخاطرة، حيث إن استمرار ارتفاع النفط سيعزز من المالية العامة ما يبقي الميزانية بعيدة عن العجز وذلك يخفف الضغوط على المالية العامة، ويعزز من تسلم القطاع الخاص مستحقاته خاصة بعد اعتماد لجنة لحصر المستحقات وسدادها ربحية. كما أن الوفورات المالية إن تحققت تعجل بتحقيق برنامج التحول الوطني.

استمرار ارتفاع السوق قبل النتائج المالية تزيد من المخاطر من خلال ارتفاع آمال المستثمرين من تحقيق نتائج مالية تحسن المكررات الربحية، وتحقيق نتائج دون التوقعات أو بقدر لا تجعل العوامل الأساسية جاذبة ستجد السوق نفسها في مسار تصحيحي حاد.

لا تزال إمكانية السوق الوصول المؤشر إلى مستويات 8450 نقطة ممكنة من ناحية فنية لكن يجب تجاوز والاستقرار أعلى من 8280 نقطة التي تشكل حاجز مقاومة بينما الدعم عند 8020 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8146 نقطة، وارتفع حتى مستويات 8278 نقطة رابحا 1.6 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8277 نقطة بمكاسب 131 نقطة بنسبة 1.61 في المائة. وارتفعت السيولة 17 في المائة بنحو 858 مليون ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بمعدل 41 ألف ريال للصفقة، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 7.5 مليون سهم لتصل إلى 250 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.48 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 5 في المائة بنحو 7.3 ألف صفقة لتصل إلى 144 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 0.48 في المائة، يليه "السلع طويلة الاجل" بنسبة 0.45 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.38 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 9.1 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 2.6 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 483 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة سهم "الأبحاث والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 91.40 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 7.35 في المائة ليغلق عند 26.73 ريال، وحل ثالثا "الدريس" بنسبة 6.91 في المائة ليغلق عند 28.94 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، يليه "التعاونية" بنسبة 1.88 في المائة ليغلق عند 79.65 ريال، وحل ثالثا "ملاذ للتأمين" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 16.28 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بتداولات 729 مليون ريال، يليه "سابك" بنسبة 12 في المائة بتداولات 701 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 6 في المائة بتداولات 355 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية