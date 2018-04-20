موجة صعود المعادن تغذي بواعث القلق من ضغوط تضخمية

أدت موجة صعود في المعادن الصناعية إلى تغذية بواعث القلق من ضغوط تضخمية بينما تقدم التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين دعما إضافيا للمعدن النفيس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول إنه يأمل بأن تكلل قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالنجاح، بينما جاءت ضربات صاروخية غربية في سورية أضيق نطاقا مما كان يخشاه البعض، وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أوضح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن ترمب أرجأ فرض عقوبات إضافية على روسيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 17.25 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ الأول من شباط (فبراير) عند 17.35 دولار للأوقية.

وكانت الفضة هي الأسوأ أداء بين المعادن النفيسة على مدى الأشهر الستة الماضية، إذ لم تسجل تغيرا يذكر مقابل ارتفاع نسبته 4.5 في المائة للذهب و7.7 في المائة للبلاديوم.

ونزل البلاتين 0.2 في المائة إلى 933.24 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 953.50 دولار للأوقية في وقت سابق.

وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1032.40 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 27 شباط (فبراير) عند 1057.20 دولار للأوقية.

وبعد ارتفاعها في بداية التعاملات سجلت أسعار الذهب تراجعا منهية موجة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، متأثرة بانحسار توترات سياسية عالمية.

وبحسب "رويترز"، نزل الذهب 0.2 في المائة إلى 1346.12 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفض المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم حزيران (يونيو) 4.70 دولار أو 0.4 في المائة ليبلغ عند التسوية 1348.80 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، تراجع الجنيه الاسترليني أمس على وقع مبيعات التجزئة البريطانية المخيبة للآمال مسجلة أكبر انخفاض ربع سنوي لها في عام على مدى ثلاثة أشهر بسبب طقس بارد أكثر من المعتاد أبقى المتسوقين في منازلهم.

وانخفض الاسترليني 0.1 في المائة قبل صدور البيانات ثم واصل خسائره مقابل الدولار ليتراجع 0.3 في المائة إلى 1.4161 دولار.