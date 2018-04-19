"هيئة المحاسبين": ندرة الكوادر الوطنية المتخصصة في الضرائب معضلة

قال لـ"لاقتصادية"، الدكتور أحمد المغامس أمين الهيئة السعودية للمحاسبين، إن عدد الكوادر المتخصصة في المجالات الضريبية لا يزال قليلا، إذ إن السوق بحاجة إلى الكثير منهم، مبينا أن فرص العمل أمام خريجي تخصصات المحاسبة مرتفعة جدا في ظل العدد القليل الموجود حاليا.

وأكد وجود كوادر سعودية من الشباب والشابات في مجال المحاسبة الضريبية، موضحا أن الهيئة خلال الأشهر الستة الماضية، قامت بتدريب 1272 متدربا من بينهم 168 سيدة، من خلال 24 دورة تدريبية.

وأشار إلى أن عدد الوظائف المتاحة في تخصص المحاسبة الضريبية غير معلوم، سواء على مستوى المنشآت أو الأفراد، مفيدا بأن الهيئة قامت بإعداد برنامج تدريبي ومن ثم يتبعه اختبار لقياس القدرة المهنية، بهدف زيادة عدد المتخصصين في مجال المحاسبة الضريبية، حيث إنها مهنة مناسبة وتدر مالا ودخلا جيدا، بحكم أنها مهنة جديدة والسوق في حاجة ماسة إليها.

وأوضح أن الهيئة ستطلق دوراته في مجال ضريبة القيمة المضافة على منصة "دروب" التي يقدم من خلالها التدريب الإلكتروني بهدف تهيئة المقبلين على سوق العمل وتنمية مهاراتهم، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر أن الهيئة لديها مبادرة برنامج الإحلال الوظيفي وذلك للوصول إلى نسبة توطين 30 في المائة فأكثر في مهنة المحاسبة في القطاع الخاص، وبما لا يؤثر على الجودة في أداء الأعمال المحاسبية للمنشآت التجارية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن التهرب الضريبي موجود في جميع أنحاء العالم لكنه على مستويات مختلفة ولا يمكن القضاء عليه لكن هناك أمورا تحد منه وعلى سبيل المثال الحد من تعاملات "الكاش"، وتكثيف عمليات الفحص على المنشآت التجارية، إضافة إلى تطبيق العقوبات والغرامات على متهربي الضريبة التي أقرتها هيئة الزكاة والدخل.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة، في استحداث فرص وظيفية جديدة، كممثل ضريبي، ومستشار ضريبي ومحاسب ضريبي، وغيرها، وذلك بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية.

من جهته، قال هيثم عبد الرحيم مدير أحد مكاتب المحاسبة والاستشارات، إنه بعد تطبيق قرار الضريبة المضافة والانتقائية، توجهت الكثير من الشركات إلى استحداث وظائف ضريبية، كالمحاسبة الضريبية، ومحاسبة تكاليف، ومحاسبة مالية، والمالية والضريبية، والمراجعة الخارجية، والتدقيق الداخلي، ومحاسبة المنشآت الاقتصادية.

وأشار إلى أن المكاتب المحاسبية والاستشارات والخدمات تزايدت أرباحها خلال الشهرين الماضيين بسبب ما تقدمه من خدمات ضريبية للشركات والمؤسسات، مبينا أن غالبية أصحاب هذه التخصصات هم من الأجانب، لعدم وجود كوادر وطنية مؤهلة.

وتوقع أن تصل الوظائف الضريبية المتاحة في الشركات إلى أكثر من 20 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن الفرص المتاحة في هذه المجالات التي تعتبر من الوظائف ذات الدخل الجيد، كبيرة أمام الشباب السعودي.