ألماني ينتحل صفة شرطي يستولي على 176 ألف يورو

ادعى رجل أنه شرطي ألماني، واستولى على 176 ألف يورو من امرأة عجوز في مدينة ليفركوزن.

وألقت السلطات القبض عليه وتم تقديمه اليوم الخميس إلى المحكمة الابتدائية في كولونيا غرب البلاد.

وقال الادعاء العام إن المتهم عضو في عصابة من الجناة اتصلوا بالمرأة العجوز (84 عاما) وقالوا لها إنهم رجال شرطة بمكتب مكافحة الجريمة.

ومثل الجناة على المرأة مكالمة هاتفية رسمية أوعزوا لها خلالها بأن إحدى موظفات البنك، الذي أودعت فيه أموالها تحدثت عن رصيدها فيه، وألحوا على المرأة التي تعيش بالمعاش أن تسحب أموالها وتسلمها لرجل معين للحفاظ عليها، الأمر الذي قامت به السيدة العجوز حرفيا.

وقام الشرطي المزيف بإحضار المال إلى زملائه.

حاولت المجموعة ذاتها خداع رجل بالمعاش في مدينة دويسبورج بنفس الطريقة ، غير أن الرجل (89 عاما) اتصل بالشرطة قبل تسليم المبلغ للمجموعة ما أدى إلى إفشال محاولتهم.

لم يرد المتهم (27 عاما) اليوم على أي من الاتهامات التي وجهت له.

كان المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة حذر منذ فترة طويلة من صور الخداع،التي تحدث هاتفيا من أناس يدعون أنهم محققون تابعون له، وينصح المكتب بعدم الخضوع للضغوط وعدم تقديم أية مبالغ لمن يطلبون ذلك هاتفيا.