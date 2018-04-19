الذهب يتراجع بعد أربع جلسات من المكاسب مع انحسار توترات عالمية

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال التعاملات الأمريكية اليوم الخميس بعد ارتفاعها أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع، في تحسن الثقة في الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وتراجع سعر الذهب اليوم الاثنين بواقع 4.7 دولارات بنسبة 0.4% إلى 1348.80 دولار لكل أونصة تسليم يونيو المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه تقرير مستقل صدر اليوم الخميس ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي وفقا للتوقعات.

وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال الشهر الماضي، ارتفع بنسبة 0.3% بعد ارتفاع بنسبة 0.7% خلال فبراير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

وأظهر تقرير آخر تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، بنسبة بسيطة خلال الأسبوع المنتهي في 14 أبريل الحالي.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى 232 ألف طلب، بانخفاض قدره ألف طلب عن إجمالي العدد المسجل في الأسبوع السابق عليه، وكان 233 ألف طلب، وفقا للبيانات غير المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 230 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.