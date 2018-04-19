بابليسيز تقود الأسهم الأوروبية في جلسة هيمنت عليها أرباح الشركات

قادت مجموعة بابليسيز للإعلانات وقطاع الصناعة سوق الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع صعودهما بدعم من نتائج قوية، بينما تعثرت خطى المؤشرات الرئيسية بعد يومين من المكاسب رفعتها إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مستقرا، بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشرات البورصات الرئيسية في أوربا مع إغلاق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني والمؤشر كاك الفرنسي مرتفعين 0.16 بالمئة و0.21 بالمئة على الترتيب في حين تراجع المؤشر داكس الألماني 0.17 بالمئة.

وفي غياب أنباء مهمة على صعيد الاقتصاد الكلي، هيمنت أرباح الشركات على التعاملات وقادت بابليسيز السوق مع تسجيل أسهمها قفزة بلغت 7.3 بالمئة بعد أن أعلنت عن مبيعات للربع الأول فاقت التوقعات بفعل تعافي أنشطتها في أمريكا الشمالية. وأعطت مكاسبها دعما لقطاع الإعلام، وهو ما دفع سهم منافستها البريطانية دبليو.بي.بي للصعود 3.6 بالمئة.

وسطعت أيضا أسهم الشركات الصناعية مع صعود سهم إيه.بي.بي السويسرية لصناعة المعدات 4.6 بالمئة بعد أن أعلنت عن أفضل بداية للعام منذ 2015 بينما ارتفع سهم منافستها الألمانية سيمنس 1.4 بالمئة.