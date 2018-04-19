البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق التعاملات، مدعومة بعمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأفراد العرب على الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والبتروكيماويات .

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) عند الإغلاق في نهاية تداولات الأسبوع، ليسجل 0.42 في المئة وينهي التعاملات عند مستوى 17781.02 نقطة .

كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82 في المئة مسجلًا 867.15 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 0.77 في المئة إلى قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 2273.10 نقطة .

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3.9 مليار جنيه عند إغلاق التعاملات، حيث بلغ مستوى 981.4 مليار جنيه، بينما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 1.4 مليار جنيه .

