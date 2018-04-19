مصادر: لجنة فنية لأوبك والمستقلين ترى أن تخمة معروض النفط انتهت تقريبا

قال مصدران مطلعان إن لجنة فنية مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين ترى أنه تم التخلص تقريبا من تخمة معروض النفط العالمي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة والذي بدأ تطبيقه في يناير كانون الثاني 2017.

وذكر أحد المصدرين أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في وقت سابق اليوم الخميس وجد أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة بلغت في مارس آذار 12 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات.

والهدف المعلن لخفض الإمدادات هو تقليص فائض مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات، لكن عددا من وزراء النفط قالوا إن هناك مقاييس أخرى يجب أخذها في الاعتبار.

