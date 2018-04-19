ارتفاع عائدات أوبل للسيارات خلال الربع الأول

على الرغم من الخلاف المستمر حول خطط إعادة هيكلة شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات، إلا أن رئيسها مايكل لوشيلير أعلن اليوم الخميس أن الشركة شهدت تحسنا محدودا خلال الربع الأول من عام .2018

ونقلت صحيفة فيرتشافتسفوخه الأسبوعية عن لوشيلير القول خلال اجتماع للعاملين في مدينة روسليهايم " العائدات تتحسن بصورة كبيرة ".

وأفادت الصحيفة بأن أوبل باعت سيارات أقل بواقع 25 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من عام 2017، وأرجع لوشيلير التراجع بصورة أساسية إلى السوق البريطاني الذي يواجه غموضا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسوق التركي، الذي يزداد ضعفه بصورة أكبر من المتوقع.

وكانت شركة بي اس ايه الفرنسية قد استحوذت على أوبل من شركة جنرال موتورز عام .2017

ونقل عن لوشيلير القول إن أوبل تريد الاستثمار في ألمانيا، ولكن يجب خفض التكاليف " ويرجع ذلك جزئيا إلى أن مصانع أوبل كانت أكثر تكلفة بنحو الضعف مقارنة بمصانع بي اس ايه".

وقد وصل الخلاف بشأن خطط خفض التكاليف بالنسبة لأوبل للذروة، حيث تتهم النقابات مجلسي إدارة أوبل وبي اس ايه بانتهاك اتفاق بشأن الأجور.

وتخشى النقابات من أن الشركة تعتزم شطب وظائف في إطار خطتها لإعادة الهيكلة.

