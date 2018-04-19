الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة بفعل شركات الرقائق وأبل

فتح مؤشر الأسهم الأمريكية القياسي ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر ناسداك على انخفاض بعد مكاسب لثلاث جلسات اليوم الخميس مع تأثر شركات التكنولوجيا سلبا بانخفاض أبل والأداء الضعيف لمصنعي الرقائق.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 36.77 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة ليفتح على 24711.30 نقطة وهبط ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.48 نقطة أو 0.28 بالمئة ليسجل 2701.16 نقطة وتراجع ناسداك المجمع 36.62 نقطة أو 0.50 بالمئة إلى 7258.62 نقطة.



