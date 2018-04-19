"فوكس سينما" تحصل على ترخيص لافتتاح 600 دار سينما في المملكة بقيمة ملياري ريال

قالت فوكس سينما المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم التي مقرها دبي اليوم الخميس إنها نالت رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائي في السعودية وإنها ستفتح دار عرض مزودة بأربع شاشات في الرياض خلال "الأيام المقبلة". وتعتزم فوكس سينما استثمار ملياري ريال (533 مليون دولار) لفتح 600 شاشة عرض بالسعودية في الأعوام الخمسة المقبلة.