"فوكس سينما" تحصل على ترخيص لافتتاح 600 دار سينما في المملكة بقيمة ملياري ريال

قالت فوكس سينما المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم التي مقرها دبي اليوم الخميس إنها نالت رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائي في السعودية وإنها ستفتح دار عرض مزودة بأربع شاشات في الرياض خلال "الأيام المقبلة". وتعتزم فوكس سينما استثمار ملياري ريال (533 مليون دولار) لفتح 600 شاشة عرض بالسعودية في الأعوام الخمسة المقبلة.
محليات
- ولي العهد يلتقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون
- حوار ولي العهد مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية
- تعيين إبراهيم المعجل مديراً عاماً لصندوق التنمية الصناعية السعودي
- بدر بن عبدالله الفرحان آل سعود يستغرب ما نشرته عنه"نيويورك تايمز"
- "الإسكان" تبدأ توزيع 800 فيلا في أربع مدن
- قطريون يرفعون صوتهم: #ارحل_ياتميم
- وزير الصحة: علاج الجرب متوفر في جميع أنحاء المملكة.. والمريض يحتاج 12 ساعة للشفاء منه
- السعودية تعلن تأييدها للعمليات العسكرية على أهداف عسكرية في سوريا
- الجوازات: 50 ألف ريال غرامة التأخير عن المغادرة في تأشيرة العمرة
- الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يبرم مذكرة تفاهم مع شركة لوكهيد مارتن
أضف تعليق