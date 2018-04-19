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"فوكس سينما" تحصل على ترخيص لافتتاح 600 دار سينما في المملكة بقيمة ملياري ريال

الرياض:رويترز

قالت فوكس سينما المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم التي مقرها دبي اليوم الخميس إنها نالت رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائي في السعودية وإنها ستفتح دار عرض مزودة بأربع شاشات في الرياض خلال "الأيام المقبلة". وتعتزم فوكس سينما استثمار ملياري ريال (533 مليون دولار) لفتح 600 شاشة عرض بالسعودية في الأعوام الخمسة المقبلة.

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