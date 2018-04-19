الاسترليني يتراجع بعد مبيعات تجزئة بريطانية مخيبة للآمال

تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الخميس بعد أن سجلت مبيعات التجزئة البريطانية أكبر انخفاض ربع سنوي لها في عام على مدى الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار وذلك بسبب طقس بارد أكثر من المعتاد أبقى المتسوقين في منازلهم.

كان الاسترليني منخفضا 0.1 بالمئة قبل صدور البيانات ثم واصل خسائره مقابل الدولار ليتراجع 0.3 بالمئة إلى 1.4161 دولار.

وأظهرت الأرقام تراجع أحجام مبيعات التجزئة في مارس آذار 1.2 بالمئة عن الشهر السابق وهو انخفاض أكبر مما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.