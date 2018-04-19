طفلة أمريكية في الثالثة من عمرها تطلق النار على أمها الحامل

أطلقت طفلة في الثالثة من عمرها في أمريكا النار على أمها الحامل وأصابتها.

وذكرت قناة ABC7 الأمريكية يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي نقلا عن الشرطة أن الطفلة عثرت على السلاح في السيارة.

و قع الحادث يوم الثلاثاء في ساحة لوقوف السيارات في مدينة ميريلفيل بولاية انديانا.

وكان شريك المرأة قد ترك المسدس في السيارة و به ذخيرة جاهزة للاستخدام وذهب لمتجر وترك الأم وابنتها التي في الثالثة من عمرها وطفلا في عامه الأول في السيارة.

وقالت الشرطة إن الطفلة أمسكت بالمسدس وأطلقت رصاصة على الأم أصابتها في صدرها.

نقلت الأم الحامل في أسبوعها السادس لمستشفى في مدينة شيكاغو حسبما أكدت صحيفة "شيكاغو تريبيون" وألقت الشرطة القبض على الأب.

وقال جوزيف بيتراش، رئيس شرطة مدينة ميريفيل إن "ما حدث كان واقعة مؤسفة غير متعمدة ولكن كان يمكن تجنب وقوعها وكان يجب ألا تحدث أبدا".