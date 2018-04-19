ارتفاع أرباح "نوفارتس" السويسرية خلال الربع الأول

أعلنت شركة صناعة الأدوية السويسرية "نوفارتس" اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22% إلى 03ر2 مليار دولار مقابل 67ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت أرباح المساهمين بنسبة 24% إلى 87ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 70ر0 دولار للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وزاد صافي الأرباح الأساسية للشركة إلى 98ر2 مليار دولار بما يعادل 28ر1 دولار للسهم مقابل 69ر2 مليار دولار بما يعادل 13ر1 دولار للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

كما زاد صافي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10% إلى 69ر12 مليار دولار مقابل 54ر11 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون تحقيق أرباح قدرها 29ر1 للسهم الواحد من خلال مبيعات قدرها 57ر12 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 45ر2 مليار دولار مقابل 92ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.