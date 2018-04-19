حرارة الجو المرتفعة أتلفت مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية في أستراليا

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت اليوم في مجلة نيتشر أن أجزاءً كبيرة من "الحيد المرجاني العظيم" في أستراليا تعرضت للتلف بسبب موجات ارتفاع حرارة الجو الأخيرة.

وذكر علماء أستراليون أن مساحة تزيد على ألف كيلومتر من الحيد المرجاني البالغ طوله 2300 كيلومتر على الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، تلفت بسبب ارتفاع حرارة المياه في عامي 2016 و 2017 م.

وقال البروفيسور تيري هيوز مدير مركز "إيه آر سي سنتر إكسلنس" لدراسات الشعاب المرجانية التابع لجامعة جيمس كوك في تاونسفيل:" إن تلك الشعاب لم تتلف بسبب عدم توافر الغذاء ولكن بسبب الإجهاد الحراري".