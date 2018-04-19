22.5 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية لأوروبا في 2017 .. نمت 13.2 %

ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الدول الأوروبية خلال العام الماضي 2017 بنسبة 13.2 في المائة، مقارنة بصادرات المملكة للعام السابق له 2016.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت صادرات المملكة إلى الدول الأوروبية نحو 22.5 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 19.91 مليار ريال للعام 2016 بزيادة نحو 2.63 مليار ريال.

وتشكل صادرات السعودية غير النفطية إلى الدول الأوروبية 11.8 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية البالغة 190.5 مليار ريال، إذ ارتفعت هذه النسبة مقارنة بالعام السابق 2016 التي شكلت حينها 11.2 في المائة.

وفي التفاصيل، بلغت الصادرات غير النفطية للدول الأوروبية نحو 5.38 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017، فيما بلغت في الربع الثاني نحو 5.33 مليار ريال، و5.5 مليار في الربع الثالث، في حين بلغت في الربع الرابع نحو 6.32 مليار ريال لتشكل بذلك أعلى صادرات ربعية للدول الأوروبية بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2015.

وفيما يتعلق بأهم الدول الأوروبية المصدر لها، فقد نمت صادرات السعودية غير النفطية إلى سويسرا بنسبة 104 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2017 على أساس سنوي، لتبلغ نحو 586 مليون ريال مقارنة بـ 287 مليون ريال، كما نمت إلى ألمانيا بنسبة 95 في المائة، لتبلغ 356 مليون ريال مقارنة بـ 183 مليون ريال.

فيما بلغت صادرات السعودية غير النفطية إلى المملكة المتحدة 432 مليون ريال ونحو 575 مليون ريال إلى هولندا ونحو 604 ملايين ريال إلى إيطاليا التي مثلت 10 في المائة من إجمالي الصادرات الأوروبية.

في حين سيطرت بلجيكا على النصيب الأكبر من الصادرات السعودية إلى أوروبا بنسبة 32 في المائة، لتبلغ نحو 2.02 مليار ريال خلال الربع الرابع بنمو 45 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016.

وتركزت صادرات السعودية غير النفطية على منتجات الصناعات البتروكيماوية وكذلك اللدائن والمطاط، لتبلغ قيمة صادرات تلك المنتجات إلى جميع دول العالم في الربع الرابع من 2017، نحو 33.36 مليار ريال مشكلة 61.1 في المائة من إجمالي المنتجات غير النفطية للفترة ذاتها.



* وحدة التقارير الاقتصادية