الآن إلى روسيا

هناك فكرة دفعَتها الأسواق بقوة إلى الأذهان حول النظام الدولي في الأيام القليلة الماضية: الصين مهمة، إلا أن روسيا ليست كذلك، أو على الأقل ليست بتلك الأهمية نفسها.

السبب في ذلك هو ما يلي: العقوبات على روسيا تمارس مفعولا جذريا وحادا على أسعار الأصول الروسية.

ومع ذلك هذا لم يقاطع أسبوعا مذهلا من “الدخول في المخاطر”. المهم هو أن الانطباعات الأولية تقدم الصورة العامة لما يحدث لسوق الأسهم الروسية وفيها:

بالنسبة لسوق السندات، قفزت العوائد إلى الأعلى: والروبل واقع تحت ضغط لم يشهده منذ بضع سنوات:

كل هذا يحدث حتى في الوقت الذي تتعافى فيه أسعار النفط، مندفعةً نحو أفضل مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. روسيا منتج ومصدر نفطي كبير للغاية، ومن شأن تحالفه مع “أوبك” ومع السعودية تحديداً، تكييف هيكل الأسعار في سوق النفط العالمية، وتحديد اتجاه العرض إما بلجم وإما بتكثيف الإمدادات.

يتمتع فلاديمير بوتين بالتأييد من جمهوره المحلي، لكن الحقائق تظل تفيد بأن الفظائع يمكن أن تصيب الأصول الروسية حين تُفرض العقوبات، وأن حاملي الأصول الروسية يستطيعون تحمل هذا القدر الكبير للغاية من الأذى المتلاحق، دون التأثير في معنويات السوق.

وهذا يبين أن عددا قليلا للغاية من الأجانب كانوا داخلين في تعاملات كبيرة في الأصول الروسية في المقام الأول، وأن روسيا تفتقر إلى الأصدقاء والمساندة.

هل يمكن لهذا أن يعني أن سوق روسيا باتت الآن فرصة شراء على عكس التيار؟ بالتأكيد، فالشراء هناك في الوقت الحاضر من شأنه أن يتطلب قدرة كبيرة للغاية على التحمل، التي هي دائما علامة جيدة. كما أن أرجون ديفيشا من “جي إم أو” يشير إلى أن الوقت الحاضر مناسب للشراء:

“في أعقاب العقوبات الأمريكية، والهجوم بالسلاح الكيماوي في سورية، تراجعت السوق الروسية بنسبة 10 في المائة في 9 نيسان (أبريل) الجاري، وهو رد فعل أكبر بكثير مما كان متوقعا.

من غير الواضح ما إذا كان الموقفان مرتبطين، لكن ذلك يشير إلينا أن السوق تتصور أن هناك تراجعا عجيبا في مخاطر انفجار كبير مع روسيا، على نحو يتخذ ربما شكل العقوبات على إيران أو كوريا الشمالية. نحن هنا غير مقتنعين بهذا التحليل، وبلوغ المسألة إلى ذلك المدى من القطيعة.

تخبرنا مصادرنا في واشنطن أن العقوبات الجديدة، وتوقيتها، كانا مفاجأة تامة لكل شخص في الكونجرس، وأن هذا كان قرارا خالصا من البيت الأبيض.

بالنظر إلى حقيقة أن أوليج ديريباسكا (الذي تربطه علاقة وثيقة ببول مانافورت) والشركات التي يسيطر عليها كانت الأهداف الرئيسة، فإن من الممكن التوصل إلى النتيجة التي تقول إن هناك بُعدا سياسيا لهذا القرار. إذا كانت النية هي إيذاء روسيا اقتصاديا، فإن فرض عقوبات على الشركات التي من قبيل غازبروم وبنك سبيربانك من شأنه أن يكون له أكثر أعمق بكثير. تشير مصادرنا في موسكو إلى وجهة نظر مماثلة.

الخطر الجديد هو أن البيت الأبيض منخرط بشكل نشط الآن في الأعمال اليومية للسياسة تجاه روسيا، والجميع ليسوا على يقين مما يمكن أن يغرد به ترمب غدا. باختصار، لا نرى أن الولايات المتحدة تمارس “الخيار النووي” المتمثل في إغراق الاقتصاد الروسي.

وفي حين أن هذا سوف يسبب الألم في بعض المجالات، إلا أننا لا نرى أن هذا الإجراء سوف يكون له أثر عميق على الاقتصاد الروسي.

نتيجة لذلك، نحن مرتاحون تماما إلى قرارنا بالإكثار من شراء الأسهم الروسية في استراتيجية “جي إم أو” للأسواق الناشئة، في الوقت الذي تستمر فيه هذه المراكز رخيصة تماما من وجهة نظرنا”.

السوق في روسيا بالتأكيد رخيصة للغاية. وفقا لمؤشر مورجان ستانلي المركب، يتم تداول أسهمها الآن مقابل أقل من قيمتها الدفترية، وهي السوق الناشئة الوحيدة بخلاف اليونان التي ينطبق عليها هذا الكلام، في حين أن مضاعِف السعر إلى الأرباح في وضع أقل من 8 في المائة، وهو أدنى نسبة من بين جميع الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، قبل الشراء ينبغي التركيز على ترك الأنظار مسلطة على الآجال الطويلة، مع تذكر أن هناك سببا يجعل الأسهم الروسية رخيصة إلى هذه الدرجة الكبيرة.