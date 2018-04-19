إعادة قراءة .. تراجع زعيم الصين عن الصراع انطباع خاطئ

حين يتعلق الأمر بنظرية الألعاب، هناك لعبة يعرفها الجميع، والفضل في ذلك يعود إلى الممثل جيمس دين، وهي لعبة الخوف والتراجع.

في فيلم “ثائر بدون قضية”، ينطلق دين ورفيقه في سباق سيارات نحو حافة منحدر صخري عال.

أول سائق ينحرف عن الحافة يكون جبانا. بالنسبة لكل سائق منهما، الخيار الأول هو أن يكون آخر من ينحرف عن الحافة، لكن بالنسبة لكليهما، يظل الخيار الأخير هو تأخير محاولة الانحراف حتى آخر لحظة، وهو ما يؤدي إلى السقوط من على الحافة.

هذا المشهد لخص بشكل أنيق الخيارات أمام الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال سباق التسلح النووي، قبل عقود أيام الحرب الباردة ما قبل انهيار جدار برلين.

وحيث إنه أصبح من الشائع الآن وصف الخلاف المتواصل بين الولايات المتحدة والصين على أنه “حرب” تجارية، فمن المفهوم أن كثيرين يطبقون أفكار لعبة التراجع على المفاوضات التجارية المعاصرة.

على هذا الأساس، يُنظَر إلى تشي جين بينج على أنه “انحرف عن الحافة” أو تراجع، خلال كلمته التي بدت فيها الطنطنة على نطاق واسع في منتدى باواو صباح الثلاثاء الماضي، في حين أن الرئيس ترمب الشاعر بالامتنان أوقف سيارته من خلال تغريدة لاحقة.

في بحث على موقع “أخبار جوجل” عن كلمة الرئيس تشي، تجد هناك هذا العنوان العريض في الأعلى، من شبكة المال في الصين. وقد كررته مطبوعات أخرى مرات كثيرة:

الرئيس الصيني تشي جين بينج يعرض تنازلات تجارية في كلمته في منتدى باواو.

وجاء عليه هذا الرد الرئاسي الشهم من ترمب في تغريدة على تويتر:

أشكر كثيرا الرئيس الصيني تشي على كلماته الرقيقة حول الرسوم الجمركية والحواجز أمام السيارات، وكذلك على استنارته بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. سوف نحقق تقدما كبيرا معا!

وإليكم ما حدث في عالم الأسهم:

بعد الاقتراب بشكل خطر من الهبوط إلى ما دون مستوى المساندة، شهدت الأسهم العالمية يوما رائعا، بقيادة الأسهم الرائدة في الفترة الأخيرة بين أسهم شركات التكنولوجيا.

كان ذلك اليوم بالتأكيد يوما “للدخول في المخاطر” عبر فئات الأصول، في الوقت الذي احتفل فيه المستثمرون بنهاية سعيدة للعبة التراجع.

العامل “الخارجي الفعال” الذي ساعد في مزاج “الدخول في المخاطر” كان خبرا من النوع الذي كان من شأنه في الماضي، أن يجعل المستثمرين يسارعون إلى العزوف عن المخاطر.



ترمب ليس دين

على أن هناك مشكلة في اعتبار أن “دونالد ترمب يماثل جيمس دين”. “الحرب التجارية” لن تكون كارثية مثل الحرب النووية (أو قيادة سيارة إلى حافة منحدر شاهق).

وعلى أية حال فإن علاقة الولايات المتحدة مع الصين المعاصرة أدق بكثير من علاقتها مع الاتحاد السوفياتي.

ثم إن من غير الواضح نهائيا أن الرئيس تشي فكَّر ولو من بعيد في الانحراف بسيارته عن حافة الهاوية.

وكما أشرتُ في مقال سابق لي، فإن المستثمرين في الأسواق العالمية تواصل النظر إلى السباق بين الولايات المتحدة والصين، على أنه بمنزلة عذر وليس سببا للدخول والخروج من سوق الأسهم.

وهذا يؤدي إلى حلقة مفرغة حول ما كان يعنيه تشي في الواقع، وهو كذلك، وهو الأكثر أهمية، السبب في أن الأسواق تحتاج إلى “الدخول في المخاطر” مرة أخرى.

بشأن النقطة الأولى، أشار عدد كبير من المعلقين إلى أن تشي لم يعرض شيئا لم يكن ملتزما بالقيام به في الأصل.

كانت الصين باستمرار تقلص الرسوم الجمركية كجزء من انفتاحها البطيء بشكل مؤلم على الاقتصاد العالمي، منذ فترة طويلة.

لم يكن هناك شيء جديد في كلمته. بنك “براون براذرز هاريمان” في نشرته اليومية بعنوان: “وضع العملات”، لخّص الوضع بشكل صحيح:

“لم يكن يبدو على الرئيس تشي أنه يشق طريقا جديدا، على الرغم من أنه أعلن عن “طور جديد من الانفتاح”.

لقد اكتفى بأن أشار إلى أن الصين من شأنها أن تسمح بالمزيد من مشاركة الأجانب في قطاعات السيارات والتصنيع والمصارف.

وهذا من شأنه أن يفعل المزيد لحماية الملكية الفكرية، وتوسيع الصادرات. لم يكن هناك شيء غير مريح في الخطاب. بيد أن المهم في الأمر ليس التصريحات السياسية بل تحويل الأقوال إلى أفعال”.

بالنسبة للعملة، وهي مسألة حرجة أخرى مثيرة للقلق، وبالتالي يجدر بنا ذكر أنه على أساس الوزن التجاري النسبي، فإن ارتباط الصين بالدولار يجعل عملتها مكلفة باستمرار، وأقل قدرة على التنافس مما كانت عليه في العقد الماضي:

وبالنسبة للدولار، كادت العملة الصينية أن تعود الآن إلى ما كانت عليه قبل القرار الأخرق بتخفيض قيمة العملة قليلا في آب (أغسطس) 2015، الذي سبب الآلام في ذلك الحين:

الحجج التي تقول إن الصين تهدد بأي شيء على هذه الجبهة في الوقت الحاضر من الصعب تأييدها الآن. في الوقت نفسه، فإن القياس على لعبة التراجع من الصعب الدفاع عنه لأنه، كما أشار ستيفن جِن من “إس إل جيه يوريزون”، يريد من البَلَدان فعل الكثير من الأشياء نفسها:

“بعد كلمة الرئيس تشي هذا الصباح في منتدى باواو، أكرر وجهة نظري بأن الصين سوف تسلِّم (حسما للخلاف) في هذه المساجلة التجارية مع الولايات المتحدة، على اعتبار أن كثيرا من المطالب الأمريكية هي أيضا ما تريده الصين في نهاية المطاف، بما في ذلك تحرير قطاع الخدمات الصيني، وفتح قطاعها المالي أمام المزيد من الاستثمارات والمشاركة الأجنبية، وتشديد الحماية لحقوق الملكية الفكرية.

على الأرجح لن تعمل بكين على تعريض أهدافها الاستراتيجية للخطر من خلال المبالغة في رد الفعل على المساجلة التجارية الجارية الآن.

و بالتالي من غير المرجح على الإطلاق وقوع حرب تجارية حقيقية بين الولايات المتحدة والصين الآن.

الأمر الأرجح هو أنه خلال السنوات المقبلة سوف تبذل الصين أقصى ما في وسعها لتهدئة الولايات المتحدة، من أجل السماح للصين بالصعود دون التنكيل بها. على الأرجح سيظل صعود الصين أمرا سلميا”.

من ثم، فإن القيام بهذه الأمور ليس تراجعا عن الحافة من قبل الرئيس تشي، وإنما دَفعة إلى الأمام وقدمه على دواسة البنزين.

بالنسبة للذين يتطلعون إليها، كانت هناك نقاط من التهديد – أو على الأقل التوبيخ – في كلمة تشي. بالتأكيد لم يقم بأي تصعيد، لكنه مع ذلك أرسل بضع طلقات تحذيرية، حين علق قائلا إنه: “في عالم يطمح إلى السلام والتنمية، فإن العقلية القديمة التي كانت سائدة خلال الحرب الباردة، وعقلية أن يكون هناك إما غالبا وإما مغلوبا تبدو أنها في غير محلها بصورة متزايدة”. هذا يبدو وكأنه تعليق من باب الرد على الرئيس الأمريكي ترمب.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: بعد كلمة ألقاها تشي ولم يعرض فيها شيئا جديدا، وانتقد ضمنيا الولايات المتحدة، لماذا يأخذ المستثمرون كلمته على أنها سبب للشراء؟

آخر التطورات الصاعقة في ملحمة التحقيقات حول ترمب لم يكن ينبغي لها أن تكون مفيدة في هذا الشأن؛ وهذا ينطبق أيضا على الأنباء من سوق النفط.

بدلا من ذلك، لربما كانت هناك رغبة ضمن المستثمرين في العودة بقوة إلى أسواق الأسهم قبيل موسم الإبلاغ عن الأرباح.

الآمال في تحقيق أرباح مرتفعة إلى عنان السماء، بالطبع أمر ينبغي ألا يكون مدعاة للقلق. إلا أنه بعد شهرين من التقلبات، فإن التذكرة بأن الشركات الأمريكية لا تزال تضج بالنقدية، يمكن أن تفعل الكثير في سبيل إشعال روح التفاؤل.

عملية البيع المكثفة عصر الإثنين قبل الماضي، بعد الأخبار التي تواردت عن الغارة التي شنها محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي على مكتب محامي ترمب، أنشأت نقطة دخول جديدة، فيما تكفل كل من تشي وترمب بتقديم العذر لذلك، كل من منطلقه.

العلاقة المعقدة بين الصين والولايات المتحدة سوف تستمر في التفكك، وتستمر في إيجاد المخاطر. لم يتراجع أحد عن الحافة يوم الثلاثاء قبل الماضي، ولم يتم حل أي شيء.