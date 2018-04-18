القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك: "يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار " .

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.