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أخبار اقتصادية- محلية

جازبروم الروسية وأرامكو تشكلان لجنة تنسيق مشتركة

موسكو - رويترز
قال عملاق الغاز الروسي جازبروم اليوم الأربعاء إنه سيشكل لجنة تنسيق مشتركة مع أرامكو السعودية.
وأضافت جازبروم في بيان أن الاتفاق تم توقيعه أثناء اجتماع بين أليكسي ميلر الرئيسي التنفيذي للشركة الروسية مع وزير الطاقة خالد الفالح والرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر.
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