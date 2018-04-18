الأسهم الأوروبية ترتفع صباحا مع إعلان نتائج شركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بدعم من سلسلة من نتائج الأعمال الجيدة التي أعلنتها الشركات مع تحول تركيز المستثمرين إلى موسم نتائج الربع الأول بدلا من التطورات الجيوسياسية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة والمؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة.

وساهم الارتفاع المسجل في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل قطاعات المواد والخدمات المالية والصناعة، بالجزء الأكبر من المكاسب.

ومن المتوقع أن يشهد موسم نتائج الشركات الأوروبية في الربع الأول نموا متواضعا في الأرباح خصوصا إذا ما قورن بالولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات تومسون رويترز آي/بي/إي/إس، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية 1.9 بالمئة مقارنة مع الربع المقابل من عام 2017، بما سيمثل زيادة نسبتها 0.8 بالمئة بعد استثناء قطاع الطاقة.